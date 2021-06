L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a déclaré lundi que près de 1.600 migrants avaient été secourus la semaine dernière au large des côtes libyennes.

"Du 13 au 19 juin, 1.594 migrants ont été secourus/interceptés en mer et sont rentrés en Libye", a-t-elle indiqué. En 2021, un total de 14.388 migrants, dont des femmes et des enfants, ont été secourus, tandis que 194 sont morts et 492 ont disparu au large des côtes libyennes en Méditerranée centrale, selon l'organisation onusienne. La Libye souffre d'insécurité et de chaos depuis la chute de Mâammar El Guddafi en 2011, faisant de ce pays d'Afrique du Nord un point de départ privilégié pour les migrants qui souhaitent traverser la Méditerranée vers les côtes européennes. Ceux secourus en mer se retrouvent dans des centres d'accueil surpeuplés à travers la Libye, malgré des appels internationaux répétés à les fermer.