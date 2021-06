Au moins quatre personnes ont trouvé la mort dans un naufrage survenu lundi au large de Kazimia sur le lac Tanganyika, dans la province du Sud-Kivu (est de la République démocratique du Congo), a rapporté mardi Radio Okapi, la radio de la Mission des Nations Unies en RDC.

D'après la radio qui cite le commissaire maritime local, on compte par ailleurs cinq survivants.

L'embarcation qui avait quitté Kazimia avec à son bord plusieurs passagers et des marchandises a été victime de vents violents qui ont provoqué le naufrage. Le nombre exact des personnes à bord reste toujours inconnu.

Les cas de naufrages sont fréquents à travers la RDC où des surcharges et le mauvais état des embarcations sont généralement à l'origine de la majeure partie de ces drames.