La journaliste et présentatrice de Canal Algérie, Wafa Meftah Rezki, est décédée, dimanche soir à Alger, à l'âge de 42 ans, des suites d'une longue maladie, a-t-on appris auprès de sa famille.

Elle sera inhumée ce lundi après la prière du dohr au cimetière de Garidi, à Kouba.

La défunte qui a intégré la rédaction de Canal Algérie en 2004, a animé plusieurs émissions dont "C'est le week-end, Un air de famille, Bien être, Bonjour d'Algérie, TV Rama", et sa dernière émission "Paroles de femmes" En cette douloureuse circonstance, le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer, "présente ses sincères condoléances à la famille et collègues de la défunte".

Le directeur général de l'EPTV, Chaâbane Lounakel et l'ensemble des travailleurs de la télévision algérienne tout en présentant leurs condoléances également à la famille de la défunte et ses proches, expriment leur profonde sympathie en cette pénible circonstance.