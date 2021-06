La réception d'un nombre de projets visant à protéger les zones steppiques contre le phénomène de désertification, est prévue avant la fin du mois d’août prochain dans la wilaya de Tissemsilt, a-t-on appris dimanche auprès de la conservation des forêts. Il s''agit de trois puits artésiens, de 40 kilomètres de pistes et de 7 plans d’eau pour l’élevage bovin et ovin réalisés dans la wilaya, a indiqué le chef de service de l’extension du patrimoine forestier et de la mise en valeur des terres, Hilal Boughanem, à l’APS en marge des journées portes ouvertes, organisées à l’occasion de la journée mondiale contre la désertification et la sécheresse . Il est attendu également la réception d’une opération de correction torrentielle de 6.500 mètres cubes, en plus 5 puits profonds et de petits barrages destinés à l’irrigation d'arbres fruitiers résistant et à l’élevage.

Selon la même source, ces projets de développement, qui enregistrent un taux d'avancement de 85 pour cent, sont destinés aux zones steppiques de la wilaya, à l’instar de ceux qui existent au niveau des communes de Layoune, de Bordj Emir Abdelkader et Khemisti.

A rappeler que la conservation des forêts de la wilaya avait réceptionné, en début de l’année en cours, de nombreux projets visant la protection des zones steppiques contre le phénomène de l’avancée du sable dont 5 plans d’eau destinés à l’élevage et 11 points d’eau, en plus de travaux de protection du sol et d’hydraulique de plus de 35.373 mètres cubes, de même que des travaux de drainage et d’aménagement de deux sources d’eau. Les portes ouvertes, organisées au siège de la conservation des forêts, ont été marquées par une exposition d’affiches et de photos mettant en exergue les zones steppiques de la wilaya qui s’étendent sur une superficie de plus de 60.000 ha, ainsi que les efforts de la conservation des forêts en matière de lutte contre le phénomène de l’avancée du sable et de la sécheresse dans la région.