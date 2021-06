La Direction générale de la protection civile (DGPC) a élaboré un guide méthodologique des dangers dans les entreprises économiques et sites industriels classés, a-t-on appris dimanche de la sous-direction des grandes catastrophes à la DGPC, Bradaï Kheïra. Mme Bradaï a déclaré, à l’ouverture d’un séminaire régional sur l’approbation des études des dangers, que ce guide a été réalisé par la Direction de la protection civile au profit des officiers, membres des comités de wilaya spécialisés dans les études des dangers dans les sites industriels à risques.

Comportant six étapes spécifiques préalables pour toute approbation des études des dangers, ce guide vise à faciliter le travail des membres des comités de pilotage qui sont pluridisciplinaires, d’uniformiser les données juridiques et techniques, les mesures et les terminologies qui concernent la protection, la prévention et le volet opérationnel en cas de catastrophes a indiqué cette responsable.

Elle a souligné que l’étude des dangers et de planification interne au plan opérationnel ai nsi que l’étude d’impact sont des outils indispensables pour la protection des établissements et des personnes d’une part, et les espaces avoisinants d’autre part, soulignant que les investisseurs sont aujourd’hui conscients de l’importance de ces documents et des enjeux de sécurité. Ce séminaire régionale de 5 jours, qui enregistre la participation d’officiers de 6 directions de la protection civile de wilayas de l’Ouest du pays et de représentants de la direction de l’environnement de la wilaya de Mostaganem, constitue une occasion pour présenter ce guide méthodologique et étudier tous les scénarios possibles durant l’étude des dangers et de consacrer une visite à un site industriel à risques classé, a-t-on fait savoir.