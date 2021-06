Les logements sont répartis entre les formules du logement social de type public locatif (1.750 unités) et du logement promotionnel aidé (756), a-t-on signalé.

Les aides financières à l'habitat sont scindées en aides à l'habitat rural (600 unités) et à l'auto-construction dans le cadre des lotissements sociaux (1.968), a précisé la source, ajoutant que 3.968 décisions d'attribution de parcelles de terrain ont été attribuées à leurs bénéficiaires dans les lotissements sociaux.

Le wali d'El-Oued, Abdelkader Rakaa, a indiqué, lors du dernier conseil de wilaya, qu'un intérêt particulier est accordé à l'accélération des projets d'habitat et de l'attribution des logements aux bénéficiaires dans les délais impartis.

Il a instruit les responsables concernés par le dossier de l'habitat à assurer un suivi permanent des projets ainsi que de leur rythme et qualité de réalisation, en insistant aussi sur les aménagements exté rieurs, les raccordements aux réseaux divers (eau, assainissement, électricité et gaz) et la réalisation des routes et trottoirs. Durant le premier semestre de cette année, 320 logements sociaux de type public locatif ainsi que 200 aides financières à l'habitat rural et 400 titres d'affectation de terrains à bâtir ont été attribués à leurs bénéficiaires dans la wilaya d'El-Oued, ont fait savoir les services de la wilaya.