Un officier de l'armée irakienne cité par des agences, a déclaré que des hommes armés non identifiés avaient attaqué, tard dans la soirée du dimanche à lundi, un poste de contrôle de sécurité à Al-Azim, dans le gouvernorat de Diyala (est )".

La source a expliqué que l'attaque avait fait trois morts parmi les civils et quatre blessés parmi les agents relevant du poste pris pour cible.

Ces derniers mois, le rythme des attaques perpétrées par des éléments armés s'est intensifié, notamment dans la zone située entre Kirkouk, Salaheddine (nord) et Diyala (est). En 2017, l'Irak avait déclaré sa victoire sur le groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (Daech) en récupérant tout son territoire, estimé à environ un tiers de la superficie du pays, que l'organisation a envahi à l'été 2014. Toutefois, l'organisation maintient toujours des cellules dormantes dans de grandes régions de l'Irak et contin ue de lancer des attaques sporadiques.