L’Angola s’engage à créer des politiques visant à sauvegarder les droits des réfugiés et des demandeurs d'asile, afin que cette frange se sente partie de la société angolaise, a indiqué dimanche la Secrétaire d'Etat aux Droits de l'homme, Ana Celeste.

"Le gouvernement angolais considère les droits humains comme un outil indispensable pour protéger la liberté et la dignité de tous les migrants, afin qu'ils deviennent des membres à part entière de la société angolaise", a déclaré Mme Celeste.

Elle a souligné que les réfugiés bénéficient en Angola des mêmes droits et de la même assistance de base que tout autre étranger en séjour régulier.

"Lorsqu'ils quittent leur pays d'origine pour des circonstances différentes et choisissent l'Angola, c'est parce qu'ils y trouvent la stabilité pour leur sécurité et leur survie", a-t-elle dit.

L'Angola contrôle 56.297 réfugiés, dont 30.282 dans la capitale Luanda, révèlent des données du Haut Commissariat pour les Réfugiés (HCR).

En mai 2017, l'Angola a enregistré le plus grand mouvement migratoire, lorsque plus de 35.000 citoyens de la République démocratique du Congo ont cherché refuge dans la province angolaise de Lunda Norte. Malgré la pandémie de Covid-19 qui a largement entravé les mouvements de population, le nombre de personnes ayant dû quitter leur foyer pour fuir les persécutions, la violence et les conflits a continué d’augmenter en 2020 et atteint un nouveau record. D’après le dernier rapport du Haut-Commissariat pour les réfugiés, rendu public vendredi dernier, 82,4 millions de personnes sont déplacées à l’intérieur ou à l’extérieur de leur pays, un nombre qui a doublé en dix ans.