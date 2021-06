Les forces nigérianes ont éliminé six éléments du groupe terroriste Boko Haram au terme de violents combats survenus dimanche, indique lundi porte-parole de l'armée, le général de brigade Onyema Nwachukwu.

Dans un communiqué, le responsable a affirmé que "des membres du groupe terroriste, à bord de quatre camions armés et de plusieurs motos, avaient tenté d'infiltrer un camp militaire dans la ville de Kumshe, dans l'Etat de Borno, au nord-est du pays".

"Des troupes courageuses ont affronté des éléments terroristes de Boko Haram qui tentaient une infiltration suicide dans le camp", a déclaré le général Nwachukwu.

Il a ajouté que certains des terroristes ont également fui au cours de l'échange de tirs avec les militaires, précisant que six fusils d'assaut, une grenade à main, des médicaments et des articles de premiers secours ont été saisis sur les lieux.

Les attaques de Boko Haram ont fait plus de 30 000 personnes ont été tuées et trois millions déplacées dans le nord-est du pays.