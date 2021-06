La mise en place d'un commandement unifié pour l'armée au Soudan du Sud est au menu d’une réunion au Conseil de sécurité lundi, au moment où le pays s’apprête à célébrer, le 9 juillet, ses dix ans d'indépendance. Le Conseil de sécurité se réunira pour une séance d'information sur la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS) qui verra la présentation du nouveau rapport trimestriel du SG de l'ONU sur le Soudan du Sud. Il est attendu que le Représentant spécial et chef de la MINUSS, Nicholas Haysom, fasse un briefing sur la MINUSS, son premier depuis son entrée en fonction en avril. Le 9 juillet, le Soudan du Sud fêtera ses dix ans d'indépendance, mais la mise en œuvre "lente" et "sélective" de l'Accord revitalisé sur le règlement du conflit dans le pays continue de contribuer à l'incertitude entourant le processus de paix. Il sera question, à ce titre, d'aborder la situation politique dans le pays et la reconstitution de l'Assemblée législative nationale de transition. Haysom pourrait souligner, en outre, le besoin urgent de mettre en œuvre les principales dispositions en suspens de l'accord revitalisé, y compris la mise en place d'une structure de commandement unifiée pour l'armée et la formation et le déploiement de ses forces. Haysom devrait évoquer la situation sécuritaire dans le pays qui a enregistré une augmentation de 32% des incidents de sécurité depuis la publication du dernier rapport du SG de l'ONU, couvrant la période d'octobre 2020 à janvier 2021. La situation humanitaire au Soudan du Sud, confronté aux niveaux les plus élevés d'insécurité alimentaire et de malnutrition depuis son indépendance, sera également au centre des discussions du Conseil de sécurité.