L'attaquant international A' de la JS Saoura, Billel Messaoudi, auteur d'un but samedi lors de la victoire décrochée à domicile face à la JSM Skikda (3-0), a creusé l'écart en tête du classement des buteurs de la Ligue 1 de football en atteignant la barre des 17 réalisations, à l'occasion de la 26 journée.

Titularisé, Messaoudi a cédé sa place en seconde période pour cause de blessure. Selon la page officielle Facebook du club, "le joueur sera soumis à des examens approfondis pour connaître avec exactitude la nature de sa blessure et la période de son indisponibilité". Messaoudi compte provisoirement quatre buts d'avance sur son poursuivant direct Mohamed Amine Amoura (ES Sétif). Ce dernier aura une belle occasion de réduire l'écart sur le buteur de la JSS, à l'occasion du derby des hauts-plateaux, prévu ce dimanche face au CA Bordj Bou Arréridj, au stade du 8-Mai-1945 de Sétif (17h45). Les deux premiers au classement des buteurs ont offert la victoire à l'équipe nationale A', composée de joueurs locaux, jeudi face à l'équipe première du Liberia (5-1), en match amical disputé au nouveau stade d'Oran.

Amoura s'est distingué de fort belle manière en signant un quadruplé, alors que Messaoudi a conclu le festival offensif en transformant un penalty. Ce duo de tête est suivi par trois joueurs qui occupent conjointement la 3e place avec 11 buts chacun. Il s'agit de Samy Frioui (MC Alger), Hicham Khalfallah (Olympique Médéa puis CR Belouizdad) et Amir Sayoud (CR Belouizdad).

Pour rappel, trois joueurs avaient terminé co-meilleurs buteurs lors de la saison 2019-2020, suspendue en mars 2020 en raison de la pandémie de coronavirus. Il s’agit de Mohamed Amine Abid (CS Constantine), Mohamed Tiaïba (AS Aïn M'lila puis Al-Taee Hail --Arabie saoudite-- puis AS Aïn M'lila) et Abdennour Belhocini (USM Bel-Abbès puis Umm-Salal et Al-Wakrah/Qatar) avec 10 buts chacun.