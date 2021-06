La plateforme numérique "Istithmari" a été lancée, hier à Alger, pour permettre aux opérateurs économiques et aux porteurs de projets d'investissement de soumettre directement leurs préoccupations aux services du ministère de l'Industrie sans intermédiaire.

Dans une allocution prononcée lors de la cérémonie de lancement d'"Istithmari", en présence de cadres du ministère et de représentants d'entreprises publiques et d'organisations professionnelles, le ministre de l'Industrie, Mohamed Bacha, a précisé que cette nouvelle plateforme (istithmari.gov.dz) "vise à rapprocher l'administration des opérateurs économique pour être à l'écoute de leurs préoccupations et bien prendre en charge leurs doléances".