Le ministère de la Justice organise, du 20 juin au 16 août 2021, des sessions de formation au profit de plusieurs magistrats et fonctionnaires du secteur, a indiqué dimanche un communiqué du ministère.

Ces sessions de formation sont organisées dans le cadre de la coopération et du partenariat avec les instances nationales et internationales, telle qu'une session organisée par internet du 22 au 24 juin 2021, en collaboration avec l'Institut national algérien de la propriété industrielle (INAPI), au profit de 48 magistrats des cours et un magistrat enseignant de l'Ecole supérieure de magistrature (ESM), sur le thème:

"Protection des droits de la propriété intellectuelle", précise la même source. Cette session qui se déroule en coordination avec le bureau de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle en Algérie, vise à soutenir les instances nationales participantes à appliquer les droits de la propriété intellectuelle, y compris la Sûreté nationale, les Douanes et la Gendarmerie nationale, et ce pour échanger les expertises sur les défis les plus pressants en matière de propriété intellectuelle, imposés par l'accélération de l'innovation et la croissance de l'utilisation de la propriété intellectuelle via les frontières, souligne le communiqué.

Dans le cadre de la coopération avec la cellule de traitement du renseignement financier, quatre (4) magistrats participeront à des séances d'information via internet sur "la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la corruption et le recouvrement d'avoirs relatifs au blanchiment des revenus de la corruption", et ce les 22 et 29 juin et 16 août prochain, et organisées par le Groupe d'action financière pour la Région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (Mena) en collaboration avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime.

Il sera question, durant ces séances, de la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la corruption et la présentation du mécanisme de révision de l'application de cette convention et les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent citées dans ladite convention et les moyens de restitution des avoirs.

Dans le cadre de la coopération avec la Ligue arabe, deux (2) magistrats devront participer à une session de formation sur une plateforme numérique sur "la justice amie de l'enfant", le 25 et 26 juin en cours, organisée par le Secrétariat général de la Ligue arabe en coopération avec le Mouvement mondial pour l'enfance/section Palestine.

Un total de 21 magistrats devront étalement participer à une session de formation spécialisée sur "les contrats commerciaux internationaux, du 21 juin au 1 juillet à l’Ecole supérieure de magistrature (ESM) à Koléa (Tipasa) animée par les deux experts, à savoir Mme Akroun Yakout et M. Bessai Mohamed Toufik, et ce, dans le cadre de la coopération avec le programme européen d'appui au secteur de la Justice en Algérie.

Cette session vise à informer les magistrats sur une série de contrats internationaux et la loi en vigueur concernant les droits et les devoirs des parties signataires, notamment les contrats de transport maritime, de l'investissement international et des contrats d'assurances. Un total de 100 professionnels (secrétaires généraux des Cour de justice, des chefs de service de la gestion administrative auprès des tribunaux administratifs et des cadres et fonctionnaires de l'administration centrale) devront prendre part à une formation virtuelle sur "la modernisation de la gestion via le rendement", et ce, du 27 au 29 juin en cours.

Lors de cette rencontre, les outils de perfectionnement du rendement en matière de gestion de l'appareil judiciaire seront mis en lumière, no tamment en matière de gestion des ressources humaines et les mécanismes d'amélioration des relations de travail collectives et individuelles.

Concernant la mise en œuvre du programme de formation continue et l'amélioration du niveau tracé au profit des fonctionnaires, un total de 34 fonctionnaires devront participer à deux sessions de formation (17 fonctionnaires pour chaque session), du 20 et 24 juin en cours, et ce à l'annexe de l'Ecole nationale des personnels des greffes (ENPG) d'El Harrach.

Les deux sessions visent à perfectionner le niveau des fonctionnaires et de mettre à jour leurs connaissances pour une meilleure maîtrise des procédures judiciaires et l'amélioration du rendement.