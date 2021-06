Les étudiants algériens boursiers à l'étranger sont invités à procéder au renouvellement de la bourse au titre de l'année 2021-2022 via une plateforme numérique dédiée à cette opération, indique, dimanche, un communiqué ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

"Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique informe l'ensemble des étudiants boursiers à l'étranger que, compte tenu de la situation sanitaire actuelle, l'opération de renouvellement de bourse au titre de l'année 2021-2022 s'effectuera via la plateforme numérique dédiée à cette opération", précise la même source.

A cet effet, les étudiants concernés par le renouvellement sont invités "à déposer leurs dossiers au niveau des représentations diplomatiques ou consulaires, qui à leur tour se chargeront du dépôt des dossiers des étudiants au niveau de la plateforme", ajoute le communiqué. S'agissant du retour des étudiants en Algérie, la même source explique que "pour ceux qui ont terminé leur formation, les billets d'avion du retour définitif seront pr is en charge par leurs établissements d'origine".

"Pour les étudiants ayant bénéficié d'une bourse d'études pour l'année 2020-2021 pour la Hongrie, l'Irlande et l'Espagne, ces dossiers ne sont pas prioritaires et ne sont pas concernés par le retour pendant les vacances d'été afin qu'ils puissent optimiser et progresser dans leur cursus, vu que leur mise en route est intervenue à la fin de l'année 2020 et au début de l'année 2021", détaille encore le ministère.

"Pour les étudiants des autres promotions qui n'ont pas rejoint l'Algérie depuis deux (2) années, en raison de la pandémie de la Covid-19, leurs billets seront pris en charge, en leur rappelant également qu'ils doivent au moment du retour dans le pays d'accueil de procéder à la réservation de leurs départs par leurs propres moyens".