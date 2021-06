La Chine a lancé une campagne nationale pour aider les personnes âgées à surmonter la fracture numérique, annoncent les autorités locales.

Un total de 20.000 bénévoles seront recrutés au niveau de 15 villes à l'échelle de la Chine, y compris Pékin et Shanghai, pour former les personnes âgées à l'utilisation des équipements intelligents, selon une circulaire rendue publique par la Commission chinoise de la santé et le Bureau de la Commission nationale du travail sur le vieillissement.

Le texte appelle les bénévoles à assister les personnes âgées dans l'utilisation des smartphones afin qu'ils puissent répondre à leurs besoins en matière de déplacements, de services médicaux et de consommation. Le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans a atteint 264,02 millions sur la partie continentale de la Chine, selon le dernier recensement du pays.