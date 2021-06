Lors d'une rencontre au Caire, en marge des travaux de la 51e session du Conseil des ministres arabes de l'Information, MM. Belhimer et Gabr ont convenu d'un échange de visites entre les deux pays et de la production de programmes médiatiques conjoints.

M. Belhimer a également rencontré, au siège du Secrétariat général de la Ligue arabe, le président du Bureau exécutif du Conseil des ministres arabes de l'Information, Mujahid Abu Al-Hail.

Après avoir adressé ses remerciement au Bureau exécutif et à l'Irak pour ses positions en faveur de l'Algérie, il a affirmé que "les relations algéro-irakiennes sont solides et doivent le demeurer, rappelant que l'étincelle de la libération s'est déclenchée à Baghdad".

Le ministre s'est dit prêt pour une coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine de l'information et de la communication au mieux des intérêts des deux peuples frères.

De son côté, le président du Bureau exécutif a félicité le gouvernement et le peuple algériens pour la réussite des élections législatives et le parachèvement des institutions constitutionnelles, affirmant "le soutien du Bureau exécutif du Conseil des ministres arabes de l'Information à l'ensemble des recommandations et des observations formulées par l'Algérie pour appuyer son processus démocratique".

Le responsable a invité M. Belhimer à se rendre en Irak et souhaité que des délégation médiatiques des deux pays échangent des visites pour trouver des cadres de coopération dans le secteur de l'information à même de servir les intérêts des deux pays.

Le ministre de la Communication a également rencontré le délégué du ministère palestinien de l'Information, Youcef Mahmoud, qui l'a informé des derniers développements de la situation en Palestine et à El-Qods.

Les deux parties ont examiné les points entérinés par la réunion des ministre arabe de l'Information, notamment en ce qui concerne le soutien aux médias palestiniens pour faire face aux exactions perpétrées contre les Palestiniens à El Qods. Les deux parties se sont aussi penchées sur les moyens de développer la coopération entre les deux pays dans le domai ne de l'Information.

M. Belhimer n'a pas manqué de condamner les actes barbares commis par les forces d'occupation sionistes contre le peuple palestinien, notamment les journalistes.

Le ministre a, par ailleurs, été reçu par le Secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, et a rencontré ses homologues égyptien, saoudien, jordanien et omanais, avec lesquels il a mis en avant "la nécessité d'une vision arabe commune pour développer le contenu médiatique, quantitativement et qualitativement".

Pour rappel, le ministre de la Communication a participé au Caire aux travaux de la 51e session du Conseil des ministres arabes de l'Information et de la 13e session du Bureau exécutif.

En marge de ses travaux qui ont été précédés par ceux de la 95e session de la Commission permanente de l'information arabe, M. Belhimer a visité le groupe de presse Al-Ahram.

Lors des travaux du Conseil des ministres arabes d' l'Information, M. Belhimer a mis l'accent sur "la nécessité d'une vision arabe commune" et "le renforcement de la présence médiatique arabe dans le cyberespace.