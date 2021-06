Une exposition retraçant les actes héroïques du chahid Ahmed Zabana a été ouverte samedi au musée public national Ahmed Zabana d’Oran à l’occasion du 65e anniversaire de son exécution à la guillotine le 19 juin 1956 par l'administration coloniale française.

Cette exposition comporte près de 10 portraits du chahid Ahmed Zabana, signés par des artistes plasticiens algériens connus, dont Boukhrissate Abdelakder, Hirèche Abdelkader, Kor Noureddine, Ahmed Talbi et autres étudiants de l’Institut régional des arts plastiques d’Oran, a indiqué à l’APS la chargée de communication de ce établissement muséal, Leila Boutaleb.

Les artistes peintres de différentes écoles ont veillé à reprendre fidèlement les traits d’Ahmed Zabana, symbole de combat, mettant en avant son courage, sa forte personnalité, son regard perçant qui en dit long sur son amour profond de la patrie, de même que son sacrifice pour le recouvrement de la souveraineté nationale. L'un des tableaux fait ressortir la fierté de ce héros à l'allure noble, gardant la tête haute malgré ses mains enchaînées et regardant le ciel en implora nt Dieu, quelques heures avant son exécution à la guillotine.

L'exposition, qui se poursuit jusqu’au 5 juillet prochain, comporte une copie de la lettre d’adieu du chahid adressée à ses parents et des affiches mettant en avant la biographie du martyr de la guillotine Ahmed zabana (1926-1956).

Cet espace sera consacré à l’exposition d’un ensemble de livres sur la glorieuse guerre de libération nationale et une autre qui traite des actes héroïques de valeureux chouhada, à l’instar de Ahmed Zabana, Didouche Mourad, Amirouche et Larbi Ben M’hidi, de même qu’un poème dédié au chahid Zabana par le poète de la Révolution Moufdi Zakaria qui décrit sa force et son courage devant ses bourreaux.

La commémoration de cette date historique a donné lieu à l'organisation d'ateliers de dessin (portraits) de chouhada de la glorieuse guerre de libération nationale avec le concours d’un groupe d’élèves de deux écoles primaires "Ahmed Zabana" de hai Ghoualem (ex Médioni) et "Hattabi Bouhadef" à Sidi El Bachir, sous la supervision de deux associations à caractère touristique "El Feth" et "El Hanane" de la wilaya d’Oran.