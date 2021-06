Un documentaire sur le parcours militant du chahid Ahmed Zabana a été projeté samedi au Musée du moudjahid de la wilaya de Tissemsilt.

Le documentaire, projeté dans le cadre de la manifestation "Haltes historiques pour remémorer le chahid de la guillotine", commémorant le 65e anniversaire de l'exécution d'Ahmed Zabana, a jeté la lumière sur son parcours militant depuis son adhésion au mouvement national en 1941 et son engagement dans la glorieuse Guerre de libération nationale en 1954 jusqu'à son exécution par le supplice de la guillotine par la France coloniale le 19 juin 1956 à la prison "Barberousse" d'Alger. Le musée a produit ce documentaire de 16 minutes dans le cadre du programme de préservation de la mémoire nationale, tracé avec la direction des Moudjahidine et qui prévoit la réalisation de documentaires sur les martyrs de la glorieuse révolution de novembre, ainsi que la production de brochures et de bulletins abordant des événements historiques durant la Guerre de libération nationale, ainsi que les sacrifices des martyrs et des moudjahidine de la wilaya de Tissemsilt, selon le directeur d u musée, Mohamed Ajed. Des activités historiques sont également prévues dans les établissements d'éducation, de formation, de jeunesse, de culture et universitaire, a-t-il ajouté.

Dans cadre la manifestation "Haltes historiques pour remémorer le martyr de la guillotine", une exposition de références historiques et d'affiches mettant en exergue les actes héroïques et les sacrifices d'Ahmed Zabana a été organisée, en plus de la distribution de dépliants incluant un extrait sur la biographie du chahid.