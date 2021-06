Le ministère a indiqué dans un communiqué, que M. Mihoubi a présidé samedi, une réunion de travail consacrée au suivi de la mise en œuvre du programme d'urgence d'approvisionnement de la wilaya de Boumerdes en eau potable, en présence des cadres centraux et des directeurs généraux des entreprises concernées par la réalisation.

Lors de cette réunion, poursuit la même source, le ministre a mis l'accent sur " la nécessité d'accélérer l'achèvement des travaux de réalisation de 25 puits d'une capacité globale de production estimée à 32.000 m3/jour, en vue de les livrer, au cours des prochains jours", indiquant qu'"ils contribueront à augmenter la production des eaux et à sécuriser l'approvisionnement des citoyens en eau potable, en vue de combler le déficit enregistré dans certaines régions de cette wilaya approvisionnée depuis les eaux de surface".

Selon le ministère, M. Mihoubi a adonné des orientations, afin de se lancer dans les réalisation de 05 nouveaux forages, en vue de renforcer l'approvisionnement des communes de Boudouaou El Bahri, Corso, Boumerdes et de Tidjelabine en eau potable. Le ministre a, par ailleurs, insisté sur " la mobilisation de toutes les compétences et sur l'intensification de la coordination dans le travail entre tous les acteurs dans le secteur, en vue d'améliorer le service et focaliser sur la distribution équitable de cette ressource vitale aux citoyens, notamment dans le contexte du déficit hydrique enregistré, en raison du manque des précipitations pluviométriques qui ont induit un recul du stock des eaux dans les barrages".