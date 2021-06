Le missile antinavire de haute précision Atmaca entre en service dans l’armée turque, cette nouvelle production intervient alors que le pays favorise une fabrication locale qui satisfait déjà 70% des besoins de ses forces armées.

La Turquie met en service le 18 juin son missile antinavire de haute précision Atmaca, de fabrication locale, après avoir mené avec succès un tir d'essai.

"L'épée d'acier de notre patrie, le missile antinavire Atmaca, a d'abord touché une cible sous la forme d'un navire lors du dernier test d’aujourd'hui avant sa mise en service", a indiqué vendredi Recep Tayyip Erdogan.

Depuis plusieurs année, la Turquie a mis le cap sur une substitution aux importations d’armements.

Les systèmes d'armes et d'équipements militaires produits localement couvrent actuellement 70% des besoins des forces armées turques, contre 35% en 2002.

Actuellement, Ankara est en mesure de fabriquer un navire de guerre, des blindés, des hélicoptères mais aussi et surtout des drones comme les Bayraktar TB2 qui ont été utilisés en Syrie, en Libye ou dans le Haut-Karabakh.

De 2016 à 2020, la Turquie a diminué ses importa tions d'armes de 59%, tout en augmentant de 30% ses exportations, selon un rapport de Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Le gouvernement a fixé un objectif d'exportation dans les domaines de la défense et de l'aérospatiale à 10,2 milliards de dollars d'ici 2023.