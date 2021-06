Le ministre de l'Education nationale, Mohamed Ouadjaout, a indiqué dimanche à Alger que les enseignants contractuels pourront participer au prochain concours de recrutement sur la base de l'expérience et du diplôme.

Dans une déclaration à la presse, en marge du coup d'envoi des épreuves du baccalauréat (session 2021), M. Ouadjaout a précisé que "le ministère a opté cette année pour le recrutement sur titre conformément à la loi", soulignant que "la chance sera donné aux enseignants contractuels de participer à ce concours en tenant compte de l'expérience et du diplôme".

Les détails du concours, notamment en ce qui concerne les besoins dans les matières concernées, n'ont pas encore été définis, a-t-il ajouté. Le ministre a, par ailleurs, insisté sur la nécessité d'"accorder un intérêt majeur à l'encadrement sanitaire", surtout dans le contexte de la pandémie de Covid-19, appelant à intensifier le contrôle sanitaire et à veiller à assurer aux élèves le transport scolaire et des repas chauds, de même que des structures sportives et de loisirs.

Concernant le baccalauréat dont les épreuves ont débuté dimanche, le ministre a rappelé que cet examen "se tient dans des circonstances exceptionnelle pour la deuxième année consécutive", affirmant que toutes les conditions ont été réunies pour assurer la réussite de ce rendez-vous qui intervient au lendemain de l'annonce des résultats de l'examen de fin de cycle primaire.

Pour sa part, la directrice de l'Education d'Alger Ouest, Ghanima Aït Brahim a fait état de l'exploitation, durant cette année scolaire, "des listes de réserve pour les trois paliers scolaires, en sus du recours au recrutement des contractuels pour certaines matières".

Quelque 127 enseignants contractuels de langue française ont été recrutés pour le cycle primaire au niveau de la circonscription d'Alger Ouest, a-t-elle fait savoir,relevant que cette circonscription était en passe de "finaliser le plan des ressources humaines après définition des postes vacants, et ce dans l'attente de l'annonce par le ministère, d'un concours de recrutement sur titre".

Pour l'encadrement administratif, Mme Aït Brahim a indiqué qu'il a été procédé, lors de l'année passée, à l'exploitation des listes de réserve, ajoutant que " ces directeurs sont actuellement en formation avant leur installation". M. Ouadjaout, avait donné dimanche matin le coup d'envoi des épreuves du baccalauréat à partir du lycée Ali Boussehaba, dans la commune de Draria (ouest d'Alger).

Plus de 731.000 candidats se présenteront à ces épreuves, à travers 2.528 centres répartis sur tout le territoire national, dans des conditions sanitaires exceptionnelles du fait de la propagation de la Covid-19.