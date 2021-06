Deux-cent-cinquante (250) coureurs et coureuses de plusieurs wilayas du pays ont participé samedi à la 9e édition du cross des Aurès, organisée dans la localité de Bouyelf dans la commune de Fesdis (10 km de Batna).

Initiée par l’association "Les amis de Medghassen" en coordination avec la direction de la jeunesse et des sports et la ligue de wilaya d’athlétisme, cette compétition s’est déroulée dans de "bonnes" conditions d’organisation en dépit de la chaleur.

Plusieurs participants venus de Béjaïa, Tipasa, Relizane, Alger, Sétif, Constantine, Mila, Skikda et Biskra ont exprimé leur satisfaction du bon choix du circuit qui se trouve au sein du Parc national de Belezma avec ses paysages enchanteurs.

Selon le directeur de l’organisation et des compétitions à la Ligue locale d’athlétisme, Hakim Leghouil, qui s'est réjoui du nombre de participants, la manifestation a inclus deux épreuves : la marche sur 7,5 km et le cross-country sur 15 km.

Le cross a regroupé les adhérents des associations de randonneurs et adeptes du sport de tous les âges, selon la même source qui a également salué le bon choix du circuit. L’objectif de cette compétition spo rtive traditionnelle est la promotion des sites touristiques naturels de la wilaya en vue de leur valorisation et préservation, a ajouté Leghouil qui a souligné que le slogan de cette édition a été "Le cross environnemental de Bouyelf". Organisé chaque année sur un site différent, le cross des Aurès est devenu un rendez-vous sportif populaire à l’échelle locale et nationale qui attire les sportifs mais aussi les adeptes des randonnées et amoureux de la nature.