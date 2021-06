Une exposition intitulée "Picasso et la bande dessinée", la première à mettre en lumière le goût du peintre espagnol pour le neuvième art, a ouvret ses portes mercredi et se poursuivra jusqu'au 2 janvier 2022 à la cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême,au centre-ouest de la France. Cette exposition ,présentée l'année dernière au Musée national Picasso-Paris, présente environ 150 œuvres, dont une trentaine du peintre espagnol, qui ,"dévoilent à quel point la bande dessinée traverse de manière subtile toute l'œuvre de Picasso", a précisé Pierre Lungheretti, directeur général de l'établissement qui abrite cet évènement .

Les œuvres exposées proviennent principalement des musées Picasso de Paris, Barcelone ainsi que de la collection personnelle du peintre, et parmi les œuvres présentées se trouvent des carnets de dessins, des croquis et des caricatures de Pablo Picasso, s'inspirant de la bande dessinée.

"Enfant, Picasso réalisait déjà de petites suites d'images narratives mêlant textes et dessins", selon Anne Hélène Hoog, directrice du musée de la bande dessinée à Angoulême.

L'exposition montre également des journaux de bandes dessinées lus par le peintre, comme L'Epatant ou Pulgacito, et dont il s'inspirait, une inspiration qu s'exprime dans la série de gravures datant de 1937 intitulée Songe et mensonge de Franco, œuvre majeure de l'exposition portant sur la Guerre d'Espagne (1936-1939).

"Cette exposition met en avant le Pablo Picasso dessinateur, imprégné par la culture populaire de son époque. Elle prouve que Picasso n'est pas juste un peintre de génie mais que son œuvre appartient à la culture de tous", affirme la directrice du musée de la bande dessinée d' Angoulêmed.