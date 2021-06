La nécessité d’adaptation des procédures de programmation et de conclusion des marchés publics à la nouvelle Constitution (2020), en vue d’actualiser les pratiques économiques des institutions publiques, notamment dans le domaine des œuvres universitaires, a été souligné vendredi lors d’une journée d’études à Laghouat. Parmi les intervenants à cette rencontre régionale intitulée "marchés publics: réalités et enjeux, les œuvres universitaires comme exemple", Dr. Mouloud Sabri, enseignant universitaire, a évoqué le processus de conclusion du marché public, depuis l’étude des besoins, le diagnostic financier sectoriel, et l’élaboration du cahier des charges conforme au marché public, puis l’ouverture des plis des soumissionnaires dans le respect du principe d’équité, jusqu’à l’établissement de l’ordre de service par le contrôle financier de la sphère de compétence. De son côté, Mohamed Laalem, enseignant universitaire, a abordé, la question du contrôle à postériori du marché public, à travers le respect des délais et de la qualité de réalisation, selon la nature du projet, ainsi que le respect des normes de qualité et leur conformité au cahier des charges approuvé par les parties contractantes. L’inspecteur général du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mustapha Tebib, a affirmé, pour sa part, que le ministère parachèvera le cycle de formation pratique des ordonnateurs en vue de "faire prévaloir la bonne gouvernance et la rationalité dans la gestion des deniers publics". Il a souligné, dans ce contexte, que des financements "colossaux" sont alloués aux œuvres universitaires et qu’il appartient de "veiller scrupuleusement à leur mode de dépense, sans toutefois affecter les conditions de vie décente de l’étudiant dans les résidences universitaires". Le directeur des œuvres universitaires de Laghouat, Brahim Bendaira, a lui soutenu que des efforts sont consentis pour que la wilaya de Laghouat soit un "modèle" en matière de gestion des marchés publics pour l’année universitaire 2021/2022, et ce à travers une application rigoureuse des recommandations de ces journées d’études, notamment en matière de prestations de transport et de restauration universitaires. Ouverte jeudi à l’Université Amar Thelidji, cette rencontre régionale a vu la participation de représentants d’une vingtaine de directions des œuvres universitaires