La sélection algérienne de football des moins de 20 ans (U20) abordera la Coupe arabe des nations de la catégorie, prévue au Caire (Egypte) du 20 juin au 6 juillet, avec l'intention de jouer son va-tout et viser l'exploit dans un rendez-vous qui verra la présence de 16 nations.

Les joueurs du sélectionneur national Mohamed Lacet entreront en lice dimanche, en affrontant leurs homologues mauritaniens (18h00 algériennes), avant de défier les Egyptiens mercredi (15h00), puis le Niger (invité de l'Union arabe de football, ndlr), le samedi 26 juin (15h00), en clôture de la phase de poules.

Face à la Mauritanie, les Algériens tenteront de réussir leurs débuts dans cette compétition, avant la grande explication face au pays hôte, dans ce qui sera probablement le match pour la première place du groupe. Même si l'adversaire reste, a priori, à la portée des "Verts", il n'en demeure pas moins que les coéquipiers d'Omar Mohamed (Académie FAF) devront rester vigilants face à la Mauritanie pour éviter d'être surpris et de démarrer du mauvais pied.

En vue de ce rendez-vous arabe, le staff technique national a programmé quatre stages de présélection, dont un ultime effectué la semaine dernière, à l'issue duquel Mohamed Lacet a établi la liste des 23 joueurs, dont 15 évoluant à l'étranger.

"J'ai noté de belles choses dans cette équipe.

Je ne pouvais espérer mieux", a déclaré Mohamed Lacet qui va diriger pour la première fois les U20 dans un tournoi, après avoir coaché auparavant l'équipe nationale des U17.

Le match d'ouverture de la compétition, qui regroupe 16 équipes scindées en quatre groupes de quatre, opposera l'Egypte au Niger, dimanche (15h00).

Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour le second tour du tournoi.

La précédente édition de la Coupe arabe des nations des U20, disputée en Arabie saoudite, avait été remportée par le Sénégal.

Programme des matchs du groupe A (heures algériennes) :

1re journée (dimanche 20 juin) :

Egypte - Niger 15h00

Mauritanie - Algérie 18h00

2e journée (mercredi 23 juin) :

Algérie - Egypte 15h00

Niger - Mauritanie 18h00

3e journée (samedi 26 juin) :

Egypte - Mauritanie 15h00

Algérie - Niger 15h00