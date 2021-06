Le nageur algérien Jaouad Syoud a amélioré son record d'Algérie du 200m papillon, jeudi lors de la 3e journée des Championnats de France 2021 en grand bassin qui se déroulent dans le complexe aquatique de Chartres. Le sociétaire de l'Olympique Nice a pris la deuxième place de sa série avec un chrono de 1:59.42, améliorant son ancien record national de près d'une seconde (1:59.74). A la faveur de cette performance, le nageur algérien, qui avait déjà battu le record d'Algérie du 400m 4 nages lors de la 1ere journée mardi, s'est qualifié pour la finale "B" du 200m papillon, prévue en fin d'après-midi. Lors de ces Championnats de France, Syoud (21 ans) a réalisé un nouveau minima "B" pour les JO-2020 après ceux du 200m 4 nages, 100m et 200m papillon, en nageant le 400m 4 nages avec un temps de 4:19.02. Pour rappel, trois autres nageurs algériens ont également réalisé les minima pour les JO pour le moment. Il s'agit d'Oussama Sahnoune (minima A sur 50 et 100 m nage libre), Abdellah Ardjoune (minima B sur 100 et 200m dos) et Amel Melih (minima B sur 50m nage libre).