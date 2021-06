Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum prend part au forum d'Antalya sur la diplomatie (Turquie), dont les travaux ont débuté vendredi, en présence de responsables de haut niveau représentant différents pays du monde, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Les participants à cette première édition débattront, deux jours durant, des moyens d'insuffler une nouvelle dynamique à la diplomatie internationale en vue de mettre fin aux différentes crises et conflits régionaux et internationaux.

M. Boukadoum présentera à cette occasion, la vision de l'Algérie sur la situation prévalant en Afrique du nord et au Moyen Orient, ainsi que ses efforts constants visant à relancer les solutions politiques et pacifiques des conflits menaçant la stabilité de son voisinage régional. Le ministre des Affaires étrangères aura des entretiens bilatéraux avec plusieurs de ses homologues, en marge des séances de dialogue et de débat.