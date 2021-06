Plus de 731.000 candidats se présenteront, dimanche, aux épreuves du baccalauréat (session 2021), à travers 2.528 centres répartis sur tout le territoire national, dans des conditions sanitaires "exceptionnelles" du fait de la propagation de Covid-19.

Selon la fiche technique de l'Office national des examens et concours (ONEC), le nombre des candidats à passer cet examen prévu du 20 au 24 juin courant, est de 731.723 dont 459.545 candidats scolarisés (180.833 garçons et 278.712 filles) et 272.178 candidats libres (140.099 garçons et 132.079 filles).

Aussi, 5.084 détenus se présenteront aux épreuves du baccalauréat, soit une hausse de 59% par rapport à la précédente session (2020).

Il s'agit de 4.977 détenus et de 107 détenues répartis à travers 47 établissements pénitentiaires agréés par le ministère de l'Education nationale comme centres d'examen.

"Les copies seront compostées au niveau de 18 centres de regroupement et compostage avant de les répartir sur 87 centres de correction", précise la même source.

Les centres de correction ouvriront leurs portes à partir du 1 juillet jusqu'au 19 juillet prochain, ajoute l'ONEC. Un seul centre national sera mobilisé pour l'annonce des résultats.

Le ministre de l'Education nationale, Mohamed Ouadjaout, avait appelé à imposer aux encadreurs des examens scolaires nationaux le respect des circulaires réglementaires et du protocole sanitaire préventif prévu dans les centres d'examen, donnant des instructions invitant tout un chacun à la vigilance pour réunir toutes les conditions nécessaires au bon déroulement des examens scolaires nationaux".

Ce protocole spécial a été adopté l'année passée après validation du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus.

Outre les dispositions sanitaires, le protocole insiste sur l'affectation d'encadreurs des deux sexes en vue de contrôler les candidats par le biais d'un détecteur de métaux, en plus des fouilles manuelles et du retrait de tous les moyens et dispositifs de communication électroniques ainsi que des documents non autorisés.

Le Commandement de la Gendarmerie nationale a mis en place un dispositif sécuritaire spécial à travers l'ensemble du territoire national pour sécuriser les périmètres de tous les établissements scolaires situés dans son territoire de compétence.

Des brigades de protection des mineurs seront également mobilisées à proximité des centres d'examen pour accompagner et sensibiliser les candidats dans cette conjoncture sanitaire exceptionnelle induite par la pandémie de Covid-19 qui exige l'application du protocole sanitaire mis en place par les pouvoirs publics.

Pour sa part, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a mobilisé près de 15.000 policiers pour la sécurisation des examens du baccalauréat.

Dans le cadre des mesures prises pour sécuriser les examens de fin de cycle, la DGSN a mobilisé 14.946 policiers pour sécuriser les examens du baccalauréat, qui seront répartis sur 2.127 centres d'examens au niveau national, 86 centres de correction, 82 centres de collecte et deux imprimeries.

La DGSN a invité, à cet égard, les usagers de la route et les parents d'élèves devant accompagner leurs enfants aux centres d'examens "à se conformer au code de la route, à respecter les règles de bonne conduite et à éviter le stationnement anarchique devant les centres d'examens".

La Protection civile a mis en place un dispositif de prévention et de sécurisation en prévision des examens scolaires de fin d'année 2020-2021.

Dans le cadre de ce dispositif, les services techniques de prévention de la Direction générale de la Protection civile ont effectué plusieurs visites au niveau de l'ensemble des établissements scolaires et centres d'examens réquisitionnés, pour veiller au respect des mesures de prévention et de sécurité liées à la pandémie du coronavirus (Covid-19).

Pour rappel, le taux de réussite du BAC/session 2020 avait atteint 55,30%.