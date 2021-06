Le ministère de la Justice a indiqué jeudi dans un communiqué que 5.084 détenus se présenteront aux épreuves du baccalauréat 2021 à partir de dimanche prochain, soit une hausse de 59% par rapport à la précédente session.

Conformément aux instructions du ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, le directeur général de l'Administration pénitentiaire et de la réinsertion, Saïd Zreb, donnera le coup d'envoi des épreuves du baccalauréat (session juin 2021) pour les détenus des établissements pénitentiaires à partir de l'établissement de rééducation de Batna (Hamla).

Selon le communiqué du ministère, 5.084 détenus se présenteront aux épreuves du baccalauréat 2021, soit une hausse de 59% par rapport à la précédente session (2020).

Il s'agit de 4.977 détenus et de 107 détenues répartis à travers 47 établissements pénitentiaires agréés par le ministère de l'Education nationale comme centres d'examen. 4.911 détenus passeront les épreuves du baccalauréat dans la filière des

Lettres et Philosophie, 18 dans la filière des Langues étrangères, 8 en Mathématiques, 72 en Sciences expérimentales, 71 en Gestion et Economie, trois (3) en Génie électrique et un (1) détenu dans la filière de Génie des procédés. Supervisées par l'Office national des examens et concours (ONEC), les épreuves de cet examen seront encadrées par des enseignants du secteur de l'Education, conformément aux dispositions de la convention conclue entre le ministère de la Justice et celui de l'Education nationale.

Durant l'année 2020-2021, "un total de 35.922 détenus ont poursuivi des études dans différents cycles, dont "28917 détenus ayant suivi des cours à distance, 52 dans l'enseignement supérieur et 6953 dans l'alphabétisation".

Les candidats ont suivi des cours de soutien sous la supervision de 1061 encadreurs, en préparation des examens de fin d'année.

"Les détenus ont passé, pour la première fois au niveau des établissements pénitentiaires, leurs devoirs sur PC au lieu de la méthode d'écriture classique, et avec l'utilisation de l'intranet du ministère et l'accompagnement et le soutien des services compétents de l'Office national d'enseignement et de formation à distance (ONEFD)".

Au sujet du domaine de la formation professionnelle et artisanale, "un total de 35.486 détenus répartis sur 142 spécialités a été enregistré, dont 34.409 inscrits dans la formation professionnelle et 1077 dans la formation artisanale".