Un comité national de facilitation des activités touristiques a été installé jeudi à Alger en vue de proposer des actions permettant l'amélioration et la maîtrise des opérations liées aux mouvements touristiques.

Supervisant la cérémonie d'installation du Comité, le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, Mohamed Ali Boughazi a mis l'accent sur l'impératif pour cette instance "d'activer sur le terrain et être flexible afin d'améliorer et maîtriser les opérations, les activités et les mouvements touristiques".

Compte tenu de sa composante sectorielle diversifiée, le Comité est à même de formuler des propositions étudiées après traitement des problèmes et obstacles amortissant le flux touristique national et international", souligne le ministre, indiquant que ce Comité est, également, chargé "d'assurer les conditions favorables pour l'entrée, le séjour et les déplacements des touristes".

A noter que le Comité est composé du ministre chargé du Tourisme ou de son représentant, président, des représentants des ministres chargés des Transports, des Finances, de l’Intérieur, de la Santé et de la Culture, ainsi que des représentants de la Sûreté nationale et des Douanes.

Dans un autre contexte, M. Boughazi a donné le signal de lancement de la campagne de vaccination anti-covid-19 à l'hôtel Mazafran à Zéralda au profit des fonctionnaires de l'hôtel au titre de la saison estivale 2021.