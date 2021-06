La bibliothèque principale de lecture publique "Mohamed Tidjani" à Ouargla draine ces jours-ci de nombreux élèves candidats aux examens de fin de cycle, notamment du baccalauréat et du brevet d’enseignement moyen, qui viennent réviser et préparer leurs examens dans de bonnes conditions.

Des collégiens et lycéens s’organisent au niveau de cet établissement culturel qui leur offre les conditions adéquates de préparation, dans le calme, la sérénité et un cadre frais, pour accomplir leurs révisions, en groupe ou en individuel, et approfondir leurs connaissances littéraires et scientifiques, s’encourager et se débarrasser des craintes pour certains.

Basma, candidate libre de la filière gestion et économie, affirme se diriger chaque matin à la bibliothèque pour retrouver ses collègues de révision et résoudre des modèles de sujets d’examen concernant les matières essentielles, puisés des annales du Bac.

Pour elle, cette structure est l’endroit idéal pour bien se préparer et fuir les chahuts de ses petits frères et les tâches ménagères quotidiennes.

"C’est la 3ème fois que je vais pa sser mon Bac et je crains l’échec, et à chaque jour qui rapproche de l'examen, je ressens la montée d’adrénaline", a confié Basma reste, toutefois, optimiste pour relever le défi et accéder à l’université, synonyme de promotion dans sa fonction à l’entreprise où elle a été recrutée sur la base d’un certificat de la formation professionnelle, a-t-elle expliqué.

Anis, lycéen dans la filière mathématiques, indique, quant à lui, avoir entamé ses révisions depuis un mois, en compagnie de ses camarades, par la solution de sujets d’annales du Bac, dans les matières à fort coefficient, les maths et la physique, profitant des bonnes conditions offertes par la bibliothèque.

"Je n’ai ménagé aucun effort tout au long de la saison scolaire, par la solution de moult exercices et problèmes, pour être armé lors de l’examen "décisif" et réaliser le rêve d’aller à la faculté de médecine", a-t-il précisé.

Dans le coin des collégiens, de nombreux candidats regroupés pour leurs révisions à la bibliothèque, sont unanimes sur le règlement rigoureux de cette structure, éléments déterminant pour une préparation sérieuse et en toute tranquillité.

Abondant dans le même sens, Leïla (collégienne) n’a pas manqué de faire l’éloge de cette structure culturelle qui, dit-elle, "a ouvert ses portes aux candidats leur perme ttant de bien se préparer".

"En dépit de mes bons résultats tout au long de la saison scolaire, je n'arrive pas à surmonter mes craintes dans pareilles situations déterminantes, car je voudrais décrocher une bonne moyenne pour poursuivre mes études dans la filière des techniques mathématiques", a-t-elle révélé.

La bibliothèque principale "Moudjahid Mohamed Tidjani" s’emploie, grâce aux efforts de son encadrement, à réunir les conditions nécessaires à ses adhérents et visiteurs, candidats aux examens scolaires notamment, en plus de la mobilisation de son personnel pour orienter les candidats, a déclaré la responsable de cette structure, Cherifa Kennoudi.

Les portes de la bibliothèque demeurent ouvertes, toute la semaine pour accueillir les lecteurs et les candidats aux examens en vue de leur prêter assistance pour qu’ils soient prêts le jour "J", a assuré la même source.