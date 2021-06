Le ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer a pris part mardi aux travaux de la 13e session du Bureau exécutif des ministres arabes de l'Information consacrés au débat de l'ordre du jour de la 51e session du Conseil des ministres arabes de l'Information prévue mercredi au Caire, a indiqué mardi un communiqué du ministère.

M. Belhimer a participé, avec la délégation l'accompagnant, aux travaux de la 13e session du Bureau exécutif tenus à la Salle les Andalouses du Secrétariat général de la Ligue des Etats arabes sous la présidence de l'Irak avec la participation des ministres de l'Information et des chefs des délégations des Etats membres du Bureau.

Lors de cette réunion, les participants ont débattu l'ordre du jour de la 51e session du Conseil des ministres arabes de l'Information prévue mercredi au Caire pour examiner les recommandations soumises par la Commission permanente de l'information arabe au terme des travaux de sa 95e session.

La session ministérielle du Bureau exécutif revête "une imp ortance particulière" au regard des développements que connait la cause palestinienne qui figure en tête de l'ordre du jour des travaux des débats, conformément à la clause relative à '"la stratégie médiatique arabe" et "le Plan d'action arabe à l'étranger" à la lumière des orientations médiatiques soutenant cette cause juste avec un esprit d'engagement et de solidarité entre les différents organes de média arabes".

En marge de cette réunion, le ministre de la Communication a tenu des rencontres avec nombre de ses homologues arabes.

Le Bureau exécutif devrait soumettre le projet d'ordre du jour et les projets de résolutions, à la lumière des recommandations élaborées par la Commission permanente, au Conseil des ministres arabes de l'Information pour approbation, a conclu le communiqué.