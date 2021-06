Les quotidiens paraissant à Oran ont mis en exergue, ce mercredi, les résultats préliminaires des élections législatives du 12 juin, soulignant que les indépendants ont créé la surprise et se sont érigés comme la deuxième force politique du pays.

Le journal « Cap Ouest » précise, dans un article intitulé « les indépendants deviennent le seconde forme politique du pays » que « les listes indépendantes ont constitué la surprise des résultats préliminaires du scrutin du samedi dernier en remportant 78 sièges et devancées par celles du FLN qui a décroché 105 sièges sur les 407 que compte l’assemblée populaire nationale.

» Le journal a constaté également le recul du RND qui occupe la quatrième position alors que le MSP s’est classé à la troisième place avec 64 sièges, comme l’avait annoncé, mercredi, le président de l’ANIE, Mohamed Charfi.

Pour sa part, « El Djoumhouria » relève que les résultats préliminaires de ces premières législatives à l’ère de l’application du régime électoral ont montré que treize formations politiques se sont partagé les sièges de la nouvelle APN en obtenant entre 105 sièges par le FLN et un seul siège pour d’autres partis alors que les listes indépendantes, si elles constitueraient à l’avenir un groupe parlementaires, représenteraient un total de 78 sièges.

Le même journal a souligné, dans un autre article, qu’un montant de plus de 100 milliards DA a été consacré par l’Etat comme aide à quelque 5.573 candidats et 1.114 listes indépendantes, comme l’avait annoncé le président de l’ANIE, au cours de sa conférence de presse, tenue mardi.

De son côté, « Le Jeunesse Algérienne » a fait état des résultats préliminaires de ces dernières législatives et repris les déclarations du président de l’ANIE qui a estimé que « la dynamique de changement pacifique, enclenchée le 22 février 2019, a été confortée aujourd'hui par un autre acquis institutionnel, la nouvelle APN » ajoutant que « les contours de cette nouvelle chambre basse du parlement ont été définis, en toute liberté et transparence, par les électeurs et appelée à instaurer une nouvelle gouvernance».

Enfin, le quotidien « El Watani » s’est intéressé, à son tour, aux résultats préliminaires du vote de samedi dernier et repris la déclaration du président du Conseil constitutionnel, Kamel Fenniche, qui a assuré que les résultats des élections législatives du 12 juin sont contrôlés au niveau de son institution « en toute transparence, neutralité et intégrité».