Le taux de participation aux élections législatives du 12 juin s'est établi à 23,03%, a annoncé mardi à Alger le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi.

Au total, 5.625.324 électeurs ont voté lors du scrutin de samedi dernier pour un corps électoral de 24.425.171 électeurs, dont 23.522.322 à l'intérieur du pays et 900.865 représentant la communauté nationale à l'étranger, selon la même source.

A l'intérieur du pays, ils étaient 5.583.082 à avoir voté, contre 42.242 à l'étranger, soit un taux de 4,4%. Le parti du Front de libération nationale (FLN) est arrivé en tête avec 105 sièges sur les 407 que compte l'Assemblée populaire nationale (APN), devant les indépendants (78 sièges), le MSP (64), le RND (57), le Front El-Moustakbel (48) et le Mouvement El-Bina (40).

Viennent ensuite le parti Voix du peuple (3), le Front de la bonne gouvernance (3), le Parti de la justice et du développement (2), le parti El-Fadjr El-Djadid (2), et le Front de l'Algérie nouvelle, le parti El Karama et Jil Jadid avec un siège chacun.