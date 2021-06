Dix (10) magistrats relevant des pôles pénal et financier et des pôles pénaux spécialisés devront participer, du 15 juin au 13 juillet 2021, à une formation en ligne de haut niveau organisée par l'école de la police financière italienne, indique mercredi un communiqué du ministère de la Justice.

Le thème de cette formation, qui s'inscrit dans le cadre de la coopération judiciaire algéro-italienne, portera sur "les principes internationaux de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme", précise le communiqué.

Cette formation sera suivie par "deux autres sessions" sur deux autres thèmes au profit du même groupe de magistrats participants.

La première session abordera "les techniques économiques et financières pour le recouvrement des avoirs et des biens liés au crime organisé", tandis que la seconde concernera "le projet international sur la fiscalité et le crime-formation de base", outre "une formation présentielle au niveau de l'école de police financière italienne ultérieurement au profit de deux (2) magistrats", note la source.

Selon le communiqué, "un projet de convention de jumelage entre les Ecoles supérieures de la Magistrature algérienne et italienne est en cours d'élaboration, outre la préparation de l'organisation d'autres opérations de formation au profit des magistrats exerçant dans les domaines prioritaires entre les deux parties".

"Une conférence virtuelle a été organisée le 3 juin 2021 entre les deux écoles pour faire connaître les systèmes judiciaires des deux pays au profit de la 26e promotion des étudiants magistrats animée par des intervenants des deux côtés, outre l'intervention de l'ambassadeur d'Italie en Algérie, Giovanni Pugliese, qui a relevé l'importance de cette coopération, fruit de l'action commune et point de départ d'une coopération riche dans le domaine judiciaire", a rappelé le ministère.