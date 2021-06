La fédération camerounaise de football (Fécafoot), a confirmé le déroulement de la demi-finale (aller) de la Coupe de la Confédération de football entre les Camerounais de Coton Sport et la JS Kabylie, dimanche 20 juin au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé (17h00), et non pas à Garoua.

"La Confédération africaine (CAF) n'a pas accordé une suite favorable à la nouvelle demande de programmation de cette rencontre au stade de Roumde Adjia de Garoua, formulée par la Fécafoot, malgré l'engagement pris par le Gouvernement et l'implication du ministère des sports pour la mise à disposition du système de la VAR (assistance vidéo à l'arbitrage, ndlr) dans ce stade tel que requis", a indiqué l'instance camerounaise dans un communiqué publié lundi soir sur sa page officielle Facebook.

La JSK s'est qualifiée pour le dernier carré, en éliminant les Tunisiens du CS Sfaxien en demi-finale (aller : 1-0, retour : 1-1).

De son côté, Coton Sport a passé l'écueil des Sénégalais de Jaraaf (aller : 1-0, retour : 1-2).

"Les changements de lieu de match se faisant d'accord partie entre les de ux équipes en compétition, la CAF s'est retrouvée dans l'obligation de respecter le refus de la JS Kabylie d'aller disputer cette rencontre à Garoua après les premiers changements intervenus", a ajouté la Fécafoot.

Enfin, la fédération camerounaise a tenu à apporter son soutien à Coton Sport "pour que la mobilisation de notre pays soit des plus puissantes et efficaces à l'occasion de cette demi-finale, qu'un club camerounais n'avait plus atteint depuis plusieurs années".

La demi-finale (retour) entre le représentant algérien et son homologue camerounais aura lieu dimanche 27 juin, au stade olympique du 5-Juillet d'Alger, à partir de 20h00.