Pas moins de 80 ha de récoltes agricoles ont été ravagés par les flammes dans le village Salah Soufi, dans la commune de Belkheir (wilaya de Guelma), a-t-on appris lundi auprès des services de la Protection civile. 50 ha de blé dur, 20 ha de blé tendre, 5 ha d'orge et 5 ha de colza ont été détruits par l'incendie qui s'est déclaré dimanche soir dans la mechta Lala Khadra, a indiqué la cellule de communication de ce corps constitué. Les unités de la Protection civile dépendant de l'unité principale, soutenues par l'unité secondaire de la commune de Khezara, sont intervenues pour lutter contre les flammes, a-t-on précisé de même source. L'intervention des agents de la Protection civile en un temps record a contribué à sauver pas moins de 500 ha de blé dur et tendre, des habitations en zones rurales, des serres et du matériel agricole, a-t-on ajouté. Trois (3) camions anti-incendie et une ambulance, en plus d'un nombre importants d'agents de la Protection civile, ont été mobilisés pour maîtriser rapidement l'incendie. L'opération a duré trois heures, a-t-on signalé.