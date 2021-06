Le directeur général de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion, Said Zreb, a donné, mardi à Tiaret, le coup d’envoi des examens du Brevet d’enseignement moyen concernant la catégorie des détenus dans les établissements pénitentiaires.

Ainsi, 4.103 détenus dont 45 filles sont candidats aux examens du BEM au titre de la session de juin 2021, répartis à travers 46 établissements pénitentiaires à travers le territoire national agrées par le ministère de l’éducation nationale comme centres d’examens, a souligné le ministère de la justice dans un communiqué.

Le nombre de détenus candidats à ces épreuves a augmenté cette année de l’ordre de 48% par rapport à l'année précédente. Cet examen est organisé sous la tutelle de l’Office national des examens et concours et encadrés par des enseignants affiliés au secteur de l'éducation, conformément à l'accord conclu entre le ministère de l'Education nationale et celui de la Justice.

Il est à noter qu'au cours de cette année scolaire 2020/2021, quelque 35. 922 détenus ont été inscrits à divers paliers de leurs études, dont 28.917 inscrits dans l’enseignement à distance, 52 dans l’enseignement supérieur et 6.953 inscrits aux cours d'alphabétisation.

Le directeur général de l'administration pénitentiaire et de réinsertion supervisera le lancement des examens du BEM, dans l’après-midi, au niveau de l’établissement de rééducation et de réadaptation d'Aïn Ouassara (Djelfa), rappelle-t-on.