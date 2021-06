Le vice-président de la Fédération algérienne de football (FAF), Yacine Benhmaza, a été désigné à la tête de la commission de football professionnel, a annoncé lundi l'instance fédérale sur son site officiel.

L'installation de cette nouvelle commission a été effectuée au cours de la réunion du Bureau fédéral, tenue au siège de la FAF à Dely Brahim (Alger), sous la présidence d'Amara Charaf-Eddine, patron de l'instance. L'ancien international algérien Hakim Meddane, également membre du BF, a été désigné en tant que vice-président de cette commission, composée de trois membres : Abdelhakim Serrar, Mohamed Noureddine El-Morro et Mourad Boussafer, précise la même source. L'installation de la commission de football professionnel intervient cinq jours après la création de la commission mixte chargée de l'évaluation et de la réforme du football professionnel, mercredi dernier.

Le président de la FAF, Amara Charaf-Eddine a souligné, au cours de la cérémonie d'installation tenue au siège du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), que cette commission d'évaluation "se chargera de faire des propositions visant à corriger les erreurs enregistrées jusque-là, afin de mettre en place un professionnalisme capable de donner des clubs forts et un niveau international". La commission mixte MJS-FAF chargée de l'évaluation et de la réforme du football professionnel est présidée par Mohamed Mecherara, conseiller du président de la FAF et ex-président de la Ligue professionnelle de football, du temps de l'ancien président de la FAF, Mohamed Raouraoua.