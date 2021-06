Le président de l'Union arabe de handball (UAH) Ben Abdel Aziz Al Maniaa, qui était attendu mardi à Oran pour inspecter les infrastructures sportives et hôtelières concernées par le championnat arabe des clubs champions (hommes et dames) qu'organisera l’ES Arzew en octobre prochain, a finalement reporté son déplacement pour "indisponibilité de vols".

La direction de l'ESA a fait savoir lundi à l’APS que le président de l'UAH, qui devait être accompagné par le secrétaire général de son instance, Abdellah Ben Abdelaziz Aliane, devait rallier Alger lundi via Doha, sauf qu’il n'a pu se rendre dans la capitale qatarie pour "indisponibilité de vol".

Du coup, les deux hommes ont décidé de reporter leur voyage avec la possibilité de confier au président de la Fédération algérienne de handball, Habib Labane, qui est aussi membre du bureau exécutif de l’UAH, de parapher le contrat confiant au club algérien l’organisation de l’évènement arabe, a précisé la même source.

Cette 36e édition du championnat arabe "Fayçal Ben Fahd" s’inscrit aussi dans le cadre "des événements tests" programmés en préambule de la 19e édition des Jeux méditerranéens prévus à Oran lors de l’été 2022, rappelle-t-on.