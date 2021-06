L'Union européenne (UE) a administré à ce jour plus de 300 millions de doses de vaccin contre le nouveau coronavirus, a tweeté mardi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. "Nous avons dépassé les 300 millions de vaccinations dans l'UE.

Chaque jour, nous nous rapprochons de notre objectif : assez de doses livrées pour vacciner 70% des adultes de l'UE le mois prochain", a-t-elle indiqué.

En date de lundi, 53,3% des adultes dans l'UE avaient reçu au moins une dose, alors que 353 millions de doses ont été administrées dans le bloc.

"A ce jour, près d'un tiers de tous les adultes dans l'UE sont complètement vaccinés", a salué Dana Spinant, porte-parole en chef adjointe de la Commission.

La stratégie vaccinale de l'UE repose sur plusieurs types de sérums. A ce jour, cinq ont reçu une autorisation d'urgence par l'Agence européenne des médicaments (EMA), avec jusqu'à 4,4 milliards de doses précommandées via un processus d'achat centralisé. Les ressortissants de pays de l'UE pleinement vaccinés pourront rentrer leur statut dans le Certificat COVID numérique. Ce certific at vaccinal européen devant entrer en vigueur au 1er juillet leur permettra de se déplacer sans restriction au sein de l'espace Schengen, lequel regroupe 22 Etats de l'UE et quatre pays européens associés.