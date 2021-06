Le ministère tunisien de la Santé a signalé 1.316 nouveaux cas positifs à la COVID-19 ainsi que 52 décès supplémentaires durant les dernières 24 heures.

Dans un communiqué, publié lundi soir, la même source indique que le pays totalise 370.024 cas confirmés de COVID-19 et 13.567 décès depuis l'apparition de la pandémie, le 2 mars 2020. Jusqu'à présent, le ministère tunisien de la Santé a pu compter 323.201 cas de guérison, depuis le déclenchement de la crise sanitaire. Dans une déclaration, ce lundi, Amanallah Messadi, membre du comité scientifique de lutte contre la COVID-19 a commenté que le nombre des contaminations au variant sud-africain est passé de cinq à huit cas en Tunisie. "D'une façon générale, le nombre des cas de contaminations sont en augmentation, quotidiennement (...) toutes les provinces du pays passent par une situation critique, d'autant plus que le taux national des cas de contamination avoisine les 28%", a mis en garde M. Messadi. Il pense, par ailleurs, que le confinement d'une semaine, décrété à l'occasion de l'Aïd al-Fitr (mai 2021) n'a pas été respecté: "les résultats devenaient alarmants 15 jours après", a-t-il regretté. En parallèle, le nombre des inscrits sur la plateforme de vaccination reste très bas. Pour citer un exemple, M. Messadi a fait savoir que seulement 11,5% des citoyens sont inscrits dans la province de Kairouan (centre) qui enregistre un taux de contaminations et de décès très élevés. Aux yeux du docteur Messadi, "le vaccin complète les autres mesures de lutte contre cette pandémie (...) malheureusement, un certain relâchement est généralisé et la grande majorité n'est pas en train d'appliquer les gestes barrière".

Jusqu'au 13 juin courant, 1.381.614 Tunisiens sont vaccinés contre la COVID-19 parmi 2.428.150 inscrits sur la plateforme électronique Evax.