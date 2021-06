La campagne de vaccination contre le coronavirus (Covid-19) a été lancée mardi dans un espace ouvert, à la place du 1er novembre à Tamanrasset, a-t-on constaté.

Encadrée par les services de la Santé, en collaboration avec la Protection civile, cette campagne, dont le lancement a été donné par les autorités de la wilaya, vise à élargir la prestation de vaccination contre la Covid-19 en dehors des structures de santé, et ce pour toucher le plus grand nombre de personnes, selon les organisateurs.

Cet espace ouvert contribuera à augmenter le taux de vaccination anti Covid-19 des citoyens, a souligné le directeur local de la Santé et de la Population (DSP), Mustapha Zenagui, en signalant que la wilaya de Tamanrasset reçoit chaque semaine des lots suffisants de vaccin.

Il a appelé pour cela les citoyens à se rapprocher de cet espace ouvert et des centres de proximité pour se faire vacciner.

Le chargé de communication à la direction locale de la Protection civile, abdelfattah Mouatsi, a indiqué que cet espace va renforcer les centres de vaccination de base implantés au niveau des établissements de santé, da ns lesquels tous les moyens nécessaires ont été mobilisés pour assurer une bonne prise en charge des citoyens.

De nombreux citoyens, approchés par l'APS, ont salué cette initiative préventive visant à contribuer aux efforts de lutte contre la pandémie à travers le renforcement de l’immunité collective.