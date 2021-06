Les services de santé de Mila ont entamé lundi une campagne de vaccination contre la Covid-19, à travers les espaces ouverts.

Le lancement de cette campagne qui cible les diverses catégories de la population a été effectué au jardin public chahid Rachid Chaâboub, au centre-ville, a indiqué à l’APS Dr.

Abdelghani Medjkal, responsable de ce centre de vaccination et président du conseil médical de la santé de proximité à Mila.

Tous les moyens matériels et humains et les conditions de succès de cette campagne ont été mis en place pour vacciner le plus grand nombre de citoyens, a ajouté le même praticien qui a souligné que ces centres de vaccination ressemblent à des hôpitaux mobiles encadrés par un staff médical de diverses disciplines et des paramédicaux.

Le citoyen désirant se faire vacciner au niveau de ce centre ouvert est soumis à un examen médical minutieux sur son état de santé, en plus d’être placé après la vaccination en observation pendant une demi-heure avant de repartir avec une carte de vaccination et un rendez-vous pour la seconde prise, a assuré ce médecin. Selon Dr. Medjkal, l ’affluence des citoyens durant cette première journée de la campagne, dont le délai n’a pas été déterminé, a été "acceptable" en dépit de la chaleur, soulignant que 23 personnes ont été vaccinées durant la matinée.

Boudjemaâ, 65 ans, s’est aperçu, dit-il, fortuitement de la présence de ce centre de vaccination suite à son passage près du jardin, assurant n’avoir point hésité à recevoir le vaccin.

Il a considéré cette campagne comme une "très bonne initiative" qui permet aux citoyens encore hésitants de se faire vacciner et se protéger contre la Covid-19.

"Les conditions mises en place par le staff médical au sein de ce centre sont de nature à rassurer et encourager le citoyen à se protéger et protéger ses concitoyens’’, a-t-il ajouté.