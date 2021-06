Plus d'une centaine d'organisations et plusieurs milliers de militants doivent participer de lundi à samedi à un "Forum syndical international des transitions écologiques et environnementales" en visioconférence, a affirmé le secrétaire général de la Confédération générale du travail (CGT, France) Philippe Martinez en ouvrant l'événement. Ce Forum, une première, est organisé par la CGT en partenariat avec des ONG (Global Labour Institute, Rosa Luxemburg Stiftung, Trade Unions for Energy Democracy, Alter Summit).

Il verra les organisations syndicales de nombreux pays participer aux 17 tables rondes programmées au cours de la semaine, sur des questions sectorielles (énergie, transports, construction, services publics) ou plus transversales (le lien entre les luttes féministes et environnementales, la "construction de larges coalitions au service d'un rapport de force sur les questions sociales et environnementales").

"Les enjeux environnementaux et climatiques sont lourds de menaces tant sur la qualité que le nombre d'emplois directement concernés.

Il y a donc nécessité d'anticiper ces évolutions, de réhabiliter les approches communes, ce qui est le rôle des puissances publiques, mais aussi de fixer et de faire respecter des règles afin de préserver les travailleurs des coûts et des ajustements qui pourraient se révéler indispensables", a souligné M. Martinez. Le secrétaire général de la CGT a rappelé le travail de la Confédération avec des ONG comme Greenpeace, au sein du collectif "Plus jamais ça". "Nous travaillons ensemble à construire des propositions alternatives au capital conjuguant les questions sociales et environnementales, ainsi que des actions concrètes sur le terrain au côté des citoyens", a-t-il souligné. Le Forum doit déboucher samedi sur la rédaction d'un appel unitaire en perspective de la conférence mondiale sur le climat (COP 26) qui se déroulera à Glasgow en novembre, et adressé à l'ensemble des forces sociales engagées dans la construction d'une transformation écologique et sociale.