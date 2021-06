Les services de la Sûreté nationale ont enregistré à travers le territoire national 89 affaires de vol à la tire et 54 cas d'agression contre des personnes et des biens lors des marches hebdomadaires au cours des quatre (4) premiers mois de 2021, a indiqué lundi un communiqué de ce corps de sécurité.

Les services de la Sûreté nationale ont enregistré "89 affaires de vol à la tire et 54 cas d'agression contre des personnes et des biens lors des marches hebdomadaires entre janvier et avril 2021", a précisé la même source, ajoutant que "113 personnes ont été victimes de ces vols et agressions".

Dans ce cadre, 86 suspects ont été déférés à la Justice, selon le communiqué.