Les services de la Sûreté de wilaya (SW) d'El Tarf ont démantelé un réseau national spécialisé dans le trafic de drogue et saisi 20 kg de cannabis, a-t-on appris lundi du chargé de communication de ce corps de sécurité, le commissaire principal Mohamed Karim Labidi.

Agissant sur la base d'informations, à la suite de l'arrestation d'un précédent réseau de trafiquants de drogue au niveau de la daïra frontalière de Dréan, sur des trafiquants activant au niveau des wilayas de l'Est et l'Ouest du pays, les services de la brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ) ont ouvert une enquête qui s'est soldée par l'identification des présumés coupables, a indiqué le commissaire principal Labidi.

Deux (2) trafiquants de drogue originaires de la wilaya de Tlemcen, âgés de 40 et 20 ans, ont été appréhendés par les services de police, qui se sont déplacés jusqu'à l'ouest du pays, dans le cadre de l'extension des compétences, a-t-il précisé.

Les deux individus, qui faisaient partie d'un réseau national spécialisé dans le trafic de drogue, ont été appréhendés avec en leur possession 20 kg de cannabis qu'ils s'apprê taient à acheminer vers la wilaya d'El Tarf pour l'écouler illicitement, a-t-on ajouté de même source.

Des téléphones mobiles utilisés dans le cadre de ce trafic ont été également saisis par les services de police, a indiqué le commissaire principal Labidi, signalant que les deux mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt par le magistrat instructeur près le tribunal correctionnel de compétence, qui les a poursuivis pour "constitution d'un réseau national spécialisé dans le trafic de drogue".