Les services de police d’Oran ont démantelé un réseau criminel dangereux spécialisé dans le trafic international de stupéfiants et saisi plus de 4 kg de kif traité, a-t-on appris lundi auprès de la sûreté de wilaya. Cette opération a donné lieu à l’arrestation de 13 individus, en majorité des repris de justice, ainsi qu’à la saisie de 4,1 kg de kif traité, d'une somme de 200.000 DA, de 7 véhicules utilisés dans le transport de la drogue et des armes blanches, a indiqué le lieutenant de police, Zaïr Chaher Chawki du service de la police judiciaire, dans une déclaration à la presse.

Cette opération a été enclenchée sur la base d’informations parvenues aux services de la police judiciaire de la sûreté de wilaya d’Oran, faisant état d’une personne suspecte, a-t-il déclaré. Suite à la surveillance de ses mouvements, un plan mis en oeuvre s’est soldé par l’arrestation de cinq personnes à bord de deux véhicules en flagrant délit de vente et d’achat d’une quantité de 2,7 kg de kif traité, a révélé la même source. Poursuivant leurs investigations, les services de police ont réussi à appré hender le fournisseur principal de ce réseau, ainsi qu’une autre personne qui stockait les stupéfiants dans son domicile, dans lequel a été découverte, lors d’une perquisition, une quantité de 1,4 kg de kif traité, a-t-on précisé, ajoutant que les 6 autres membres de ce réseau criminel ont été arrêtés. Une procédure judiciaire a été engagée contre les mis en cause, qui seront traduits devant la justice pour formation d’un réseau criminel, introduction illégale de stupéfiants dans le cadre d'une bande criminelle organisée transfrontalière, ainsi que pour contrebande ayant des effets négatifs sur la santé publique et l’économie nationale, blanchiment d’argent et infraction à la législation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger et détention d’armes blanches prohibées.