Seize compagnies allemandes, dont Siemens Energy et Thyssenkrupp, ont lancé la Fondation H2Global pour promouvoir l'hydrogène vert, a rapporté lundi le ministère allemand de l'Economie et de l'Energie (BMWi). Cette fondation a pour objectif d'établir un marché international fonctionnel pour la production d'hydrogène vert, qui contribue à hauteur de 900 millions d'euros (1,1 milliards de dollars) au renforcement des ventes de ce produit initialement coûteux.

"H2Global apporte une contribution importante à un site technologique hautement compétitif et climatiquement neutre en Allemagne", a déclaré dans un communiqué le ministre de l'Economie, Peter Altmaier. Cette fondation doit promouvoir une "accélération rapide du marché" pour l'hydrogène vert et ses produits en aval, tout en assurant à l'Allemagne un approvisionnement à long terme en énergie verte, a ajouté M. Altmaier. En collaboration avec l'industrie allemande, le BMWi a pour objectif d'identifier des moyens de produire de l'hydrogène vert et des produits dérivés et de les exporter vers les pays partenaires "d'une manière compétitive et dans le même temps durable". Les appels d'offres pour les produits dérivés d'hydrogène vert débuteront avant les prochaines élections fédérales en septembre. Les premières livraisons de produits d'hydrogène sont attendues à partir de 2024, a indiqué le ministère.