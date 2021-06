L'inflation a encore accéléré en France en mai, atteignant 1,4% sur un an après 1,2% en avril, toujours tirée par les prix de l'énergie, selon des chiffres définitifs de l'Institut français de la statistique "Insee", publiés mardi.

En mai, les prix de l'énergie ont ainsi bondi de 11,7%, toujours stimulés par la hausse de la demande, elle-même alimentée par la levée des restrictions de déplacement un peu partout dans le monde, détaille l'Insee, après avoir grimpé de 8,8% en avril.

Les prix des services ont légèrement ralenti (+1,1% après +1,2%), tout comme ceux du tabac (+5,3% après +5,8%).

En revanche, la baisse des prix de l'alimentation (-0,3%) et des produits manufacturés (-0,1%) s'est poursuivie.

Sur un mois, les prix à la consommation ont augmenté de 0,3% en mai, après +0,1% en avril.

Enfin, l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui sert de base de comparaison au niveau européen, a augmenté de 1,8% sur un an, après 1,6% en avril.